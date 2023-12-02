Belaruslu güzelin takı mücadelesi

Haberin Devamı

Belarus güzeli seçilen ve aynı zamanda top modellik yapan Polli Cannabis (26), ülkesinin başkenti Minsk’e gitmek üzere 17 Kasım’da Fransa’nın Nice şehrinden İstanbul Havalimanı’na geldi. Uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemini yaptıran Cannabis, Belavia Havayolları’nın B2786 sefer sayılı uçuşuyla 23.45 sıralarında ülkesine gitti.

Yaklaşık 4.5 saatlik uçuşun ardından Minsk Havalimanı’na inen Belaruslu güzel, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde şoke oldu. İçinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutuları bavulundan çıkmadı. Takılarının çalındığı iddiasıyla havalimanındaki polise başvuran Polli Cannabis, şikâyetçi oldu. Minsk Havalimanı’nda yapılan incelemede herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Cannabis, hırsızlık olayının uçuş öncesi gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle 22 Kasım’da İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’ndaki polis merkezine giden Cannabis, aynı gerekçeyle bir kez daha şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

20 BİN EURO DEĞERİNDE

Belaruslu güzel Cannabis, bir avukat tutarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Polli Cannabis, çalınan mücevherin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin Euro olduğunu ifade etti.

Belaruslu güzelin şikâyeti üzerine İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.