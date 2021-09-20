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Belaruslu dansçı Yazerskaya'nın ölümünde yargılanan öğretmen hakkında karar

#Antalya#Belaruslu Anastasiya Yazerskaya#Mahkeme
Belaruslu dansçı Yazerskayanın ölümünde yargılanan öğretmen hakkında karar

Antalya'da Belaruslu Anastasiya Yazerskaya'nın (23) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür (54), beraat etti. Mahkeme heyeti, savcının ömür boyu hapis talebini adli tıp raporunu da dikkate alarak ölüm nedeninin belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

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Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA) - Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan Anastasiya Yazerskaya'nın kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart saat 22.00 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bunun üzerine bir lisede öğretmenlik yapan Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince tanıdığını itiraf etti.

CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU

Özgür ifadesinde, 9 Mart saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü belirten Özgür'ün gösterdiği yerde, Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Belaruslu Anastasiya Yazerskayanın korkunç ölümü Ağlayarak savunma yaptı

Belaruslu Anastasiya Yazerskaya'nın korkunç ölümü! Ağlayarak savunma yaptı

Ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Özgür, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla atıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu. İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen raporu hatırlatan sanık avukatları, herhangi darp, cebir izine rastlanmadığı vurguladı.

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SAVCI ÖMÜR BOYU HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık Özgür, Yazerskaya'yı öldürmediğine dair ifadesini tekrarladı. Özgür, tek suçunun ölümle ilgili polise ve 112'ye haber vermemesi olduğunu belirtti. Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Özgür'ün 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırmasını istedi. Özgür son sözünde "Ben hiçbir şey yapmadım. Değil öldürmek, ona karşı bir fiskem, kırıcı bir sözüm dahi olmadı" dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

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Mahkeme heyeti, ölüm nedeninin belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Sanık avukatı Merve Can Harcola Doğan, isabetli bir karar verildiğini ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.

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#Antalya#Belaruslu Anastasiya Yazerskaya#Mahkeme