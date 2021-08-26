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Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bekri Mustafa’ya tenzili rütbe

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Bekri Mustafa’ya tenzili rütbe

İstanbul Eminönü’nde Bekri Mustafa’nın sandukasının bulunduğu türbeye sonradan tadilat yapılırken asılıveren ‘evliya’ tabelası kaldırıldı.

Akşamcıların piri sayılan ve fıkraları dilden dile anlatılan Bekri Mustafa’nın Eminönü’ndeki sandukasının bulunduğu türbeye asılan, ‘Evliya Bekri Mustafa Hazretleri’ tabelası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Eski tabelaya ise dokunulmadı. Bekri Mustafa böylece tenzili rütbeye uğrayarak ‘evliya’lıktan ‘hazret’liğe düşürülmüş oldu.

Fıkraları dilden dile anlatılırdı... Sandalcı Bekri Mustafa nasıl evliya oldu
Fıkraları dilden dile anlatılırdı... Sandalcı Bekri Mustafa nasıl evliya oldu?

VATANDAŞ YAPTIRMIŞTI

Eminönü’ndeki türbeye 3 ay önce bir vatandaşın yaptırdığı tadilat ve yeni tabelalarla, ‘ayyaş’ anlamına gelen Bekri lakabını taşıyan sandalcı Mustafa bir anda ‘Evliya Bekri Mustafa Hazretleri’ oluvermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı araştırmada, türbede boya badana yaptıktan sonra astığı tabelayla Bekri Mustafa’ya bu payeyi veren vatandaşı bulamadı. Konunun Hürriyet’in sayfalarına taşınmasının ardından, önceki gün Bekri Mustafa’nın evliyalık tabelası kaldırıldı. Bekri Mustafa’nın ‘hazretleri’ olduğu tabelaya ise dokunulmadı.

Bekri Mustafa’ya tenzili rütbe

Hürriyet, 21 Ağustos günü Bekri Mustafa’nın yükselişini duyurmuştu. Hürriyet’in haberinden sonra ‘evliyalık’ tabelası kaldırıldı.

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