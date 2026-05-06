Bekleyen randevu talebi 3.9 milyondan 463 bine indi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88.3 oranında rekor bir düşüş sağladık" dedi.

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerindeki verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetlerimizi daha erişilebilir ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim için öncelik rakamlar değil, vatandaşımızın sağlığıdır. Ancak ortaya koyduğumuz çabanın somut karşılığını göstermek adına bu verileri paylaşmakta da fayda görüyorum.

AİLE HEKİMLERİNE 13 MİLYON RANDEVU

Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88.3 oranında rekor bir düşüş sağladık. Sağlık sorunlarınızda ilk adım olarak aile hekimlerimize başvurmanız çok kıymetli. Son 1 yılda aile hekimlerimiz üzerinden yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu."

 

