‘Beklentim kırgınlıkların giderilmesi’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında, bayramların milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın, barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleri olduğunu vurguladı. “Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın 2 gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum” diyen Bahçeli, mesajında şöyle dedi: “Şu günkü ağır şartlarda Kurban Bayramı geniş bir coğrafyada hayat mücadelesi veren kardeşlerimizin yüreklerine su serpecek, ümitlerini tazeleyecektir.

SERT KUTUPLAŞMA

Bir yanda coğrafyalara nüfuz eden kutuplaşmalar gittikçe sertleşirken, diğer yanda adil ve hakkaniyet ölçülerini esas alan dünya tahayyülü çok ciddi zarar ve ziyana uğramaktadır.

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Beklentim ve niyazım, Kurban Bayramı ve ibadetiyle gönüllerdeki katılıkların yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesi, insanlarımız arasındaki mesafelerin bir an önce kapatılmasıdır. Bayram demek anlaşma, buluşma, kucaklaşma ve kavuşma demektir. Türkiye’nin sancılı ve sorunlarla dolu gündeminde Kurban Bayramı’nın yeni bir soluk olması, yeni bir umut ve hedef birlikteliği sağlaması öncelikli dileğimdir.

Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, ibadetlerin Yüce Allah nezdinde kabul olmasını yürekten temenni ediyorum.”