Beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava geldi! Meteoroloji saat verdi: Ä°stanbul dahil 12 ilde sarÄ± alarm | Kuvvetli saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±na etkili olacak

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzey ve batÄ±sÄ±, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, KÃ¼tahya, Bitlis, Van, DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Kilis Ã§evreleri ile BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale'nin kuzey, Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž,RÃœZGAR VE TOZ TAÅžINIMI UYARISI

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerde 3 ila 5 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Ã‡orum, Ordu, Giresun ve Trabzon Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklenirken, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neyinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

RÃ¼zgarÄ±n genellikle kuzey, gÃ¼ney kesimlerde gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Y etkililer, yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ±nÄ± istedi.

Meteoroloji tarafÄ±ndan sarÄ± kodlu uyarÄ± verilen iller ise Bolu, Ä°stanbul, Ã‡orum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, BartÄ±n, Yalova, KarabÃ¼k ve DÃ¼zce olarak bildirildi. Meteoroloji, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ÅŸiddetlenerek Ã¶ÄŸleden sonra da etkili olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ä°stanbul ValiliÄŸi, kentte sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altÄ±nda seyredeceÄŸini bildirdi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re, Ä°stanbul'un sabah saatlerinden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±na girmesinin beklendiÄŸi belirtildi.

Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altÄ±nda seyredeceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin cumartesi akÅŸam saatlerinde kenti terk edeceÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, sÄ±caklÄ±klarÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarÄ±na yÃ¼kselmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

Ä°STANBUL'DA GÃ–K GÃœRÃœLTÃœLÃœ SAÄžANAK ETKÄ°LÄ° OLDU

Ä°stanbul'da gece saatlerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili oldu. Kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollarda su birikintileri oluÅŸurken, Ãœmraniye'de ise Ã§akan ÅŸimÅŸekler gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ aydÄ±nlattÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Ã‡ekmekÃ¶y'de ise sis gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'da gece saatlerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili oldu. Karadeniz Ã¼zerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸ, kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda hayatÄ± olumsuz etkiledi. Yollarda oluÅŸan su birikintileri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±.

Haberin DevamÄ±

ÃœMRANÄ°YE'DE ÅžÄ°MÅžEKLER GÃ–KYÃœZÃœNÃœ AYDINLATTI

Ãœmraniye'de sabahÄ±n erken saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte kÄ±sa sÃ¼reli poyraz da etkili olurken, Ã§akan ÅŸimÅŸekler zaman zaman gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ aydÄ±nlattÄ±. Sabah saat 05.00'te etkili olmaya baÅŸlayan saÄŸanak sÄ±rasÄ±nda poyraz da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 1,5-2 saat boyunca etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ sona erdi.

SEL SAÄžANAK VE SU BASKINLARINA KARÅžI UYARI

Meteoroloji saÄŸanak nedeniyle oluÅŸabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgarla ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.

Ã‡EKMEKÃ–Y'DE SÄ°S

DiÄŸer yandan sabah saatlerinde Ã‡ekmekÃ¶y'de sis etkili oldu. Ã‡amlÄ±k mevkiinde sis tabakasÄ± sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla daha da belirgin hale geldi. (PÄ±nar Ã‡ITAK KOYGUN - Soner HASIRCIOÄžLU/Ä°STANBUL-DHA)Â

Haberin DevamÄ±

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, doÄŸu kesimleri, TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli Ã§evreleri ile BalÄ±kesir ve Ã‡anakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Kocaeli ve Sakarya Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANAKKALE Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey kesimleri Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, iÃ§ kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, KÃ¼tahya Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 35Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MUÄžLA Â°C, 34Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

UÅžAK Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta ve DoÄŸu Akdeniz ile Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ANTALYA Â°C, 39Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BURDUR Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

HATAY Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve gece saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

NEVÅžEHÄ°R Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yer yer kuvvetli olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DÃœZCE Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SÄ°NOP Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ZONGULDAK Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã‡orum, Ordu, Giresun ve Trabzon Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AMASYA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

RÄ°ZE Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAMSUN Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, gece saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kuzey ve batÄ± kesimleri ile Bitlis ve Van Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa ve Kilis Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. GÃ¼ney kesimlerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 36Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GAZÄ°ANTEP Â°C, 36Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MARDÄ°N Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 38Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Haber BÃ¼ltenleri ve E-Posta Tercihleri TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadaki en gÃ¼ncel geliÅŸmelerden haberdar olmak iÃ§in, bÃ¼ltenlerin gÃ¶nderileceÄŸi e-posta adresini girin. Ad SoyadÄ± E-Posta Adresi BÃ¼lten SeÃ§imleri GÃ¼n BaÅŸlÄ±yor GÃ¼n Sonu ETK KurallarÄ± ve Bilgilendirme Metni kapsamÄ±nda onay veriyorum. Abone Ol KeÅŸfetmeye Devam et

Â