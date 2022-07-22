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Beklenen sıcak geldi

#Meteoroloji#Sıcak#Türkiye
Beklenen sıcak geldi

Avrupa şimdiye kadar görmediği sıcaklıkla boğuşurken Türkiye de günler öncesinden uyarıları yapılan sıcak hava dalgasının etkisinde. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de sıcaklığın önümüzdeki birkaç gün mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa’daki aşırı sıcakların Türkiye’ye gelme riskinin olmadığını belirtirken hafta sonu için şu uyarıyı yapmıştı: “Hafta sonu ve pazartesi günü Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı sıcak tahminimiz yok.

Ankara’da hava sıcaklığı 28 ile 30, İstanbul’da 30 ile 32, İzmir’de ise 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı yer yer kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.”

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#Meteoroloji#Sıcak#Türkiye

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