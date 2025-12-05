×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beklenen kar yağmayınca yerleşim alanlarına indiler: 'Hala etrafta dolaşmaya devam ediyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Doğa#Yaban Hayatı
Beklenen kar yağmayınca yerleşim alanlarına indiler: Hala etrafta dolaşmaya devam ediyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 11:30

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek kesimlere beklenen kar yağışının yeterince düşmemesi nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Haberin Devamı

Kar yağışının azlığı hem doğayı hem de yaban hayatını etkilerken, kış uykusuna girmeyen ayılar zaman zaman yol kenarlarında ve yerleşim alanlarının yakınlarında görüntülendi. Bazı ayılar ise yavrularıyla birlikte güvenlik kameralarına yansıdı.

Beklenen kar yağmayınca yerleşim alanlarına indiler: Hala etrafta dolaşmaya devam ediyorlar

"KAR OLMADIĞI İÇİN AYILAR KIŞ UYKUSUNA YATMADI"

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Murat Aydemir, durumun yaban hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Yüksek kesimlere yeteri kadar kar yağmaması hayvanları oldukça kötü etkiliyor. Kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. Normalde kar çok yağdığında inlerine çekilirler ve yaklaşık 6 ay boyunca kış uykusunda kalırlar. Arada bir kalkıp beslenip tekrar uykuya dönerlerdi. Fakat şu an aralık ayındayız ve ayılar hâlâ etrafta dolaşmaya devam ediyor." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Doğa#Yaban Hayatı

BAKMADAN GEÇME!