Beklenen kar yağmadı! 'Beyaz cennette gecikme oldu, eli kulağındadır'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 10:15

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, yılbaşı öncesi otellerdeki hazırlıklar sürerken, henüz beklenen kar yağmadı. Oteller bölgesindeki pistler, yürüyüş ve kızak alanına döndü. Günübirlik tatilciler pistlerde yürüyüş yaparak kar yağışını heyecanla beklediklerini belirtti.

Kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yoğun kar yağışının bekleniyor. Otellerdeki hazırlıklar sürerken, yeni yıla beyaz örtü altında girmek isteyen tatilcilerin gözü de kar yağışına çevrildi. Kar kalınlığının 6 santim olduğu Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek ise sıfırın altında 1 olarak ölçülürken, kar aralıklarla yağıyor.

19 Aralık’ta sezonun açıldığı Uludağ’da henüz beklenen kar yağmazken, oteller bölgesindeki pistler de yürüyüş ve kızak alanına döndü. Günübirlik tatilciler pistlerde yürüyüş yaparak doğal güzelliklerin keyfini sürerken, kimileri de kızakla kaydı.

‘KAR BEKLENİYOR, ELİ KULAĞINDADIR’

Yılbaşı öncesi yoğun kar yağışı beklendiğini ve Uludağ’ın ‘beyaz cennet’ adına yakışır şekilde yeni yılı karşılayacağını söyleyen otel yöneticisi Harbi Türk, “Uludağ her zaman tercih edilen bir bölgedir. Mevsim değişikliği nedeniyle kar yağışında gecikme oluyor. Biz de daha yoğun şekilde yağmasını bekliyoruz. Kar bekleniyor, eli kulağındadır. Sadece kayakla ilgili başlama süresi gecikti diyebiliriz” dedi.

‘KAR YAĞIŞINI HEYECANLA BEKLİYORUZ’

Ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen tatilcilerden Sefa Çetinkaya da “Buraya sık sık geliyoruz. Ben düzenli olarak da kayak yapıyorum. Uludağ’a inşallah daha çok kar yağar, sezonu heyecanla bekliyoruz. Uludağ, turizm için önemli bir nokta” ifadelerini kullandı.

‘MUĞLA’DAN ULUDAĞ’A KAYMAK İÇİN GELDİK’

Muğla’dan, Uludağ’a kayak yapmak için geldiklerini ancak yeterli kar seviyesi olmadığını belirten Hatice Çetinkaya da “Muğla’dan, Uludağ’a kaymak için geldik. Çocuklar burada eğlenip, vakit geçirsin, kaysınlar diye geldik. İlk defa Uludağ’a geldim” diye konuştu.

 

