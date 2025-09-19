Beklenen kar yağışı geldi! Yılın ilk karı bu bölgelere yağdı | Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmininde, bugün Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış olacağını açıkladı. Sağanak ve fırtına beklenen 13 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Hafta sonundan itibaren ise yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’ye ve Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KAR KALINLIĞI YER YER 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

ARTVİN'DE YAYLALAR KAR ALTINDA

Karadeniz Bölgesi'ni dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı ve serin hava Artvin’in yüksek kesimlerinde kendisini kar yağışı olarak gösterdi.

Ardanuç ilçesine bağlı bin 850 metre yükseklikteki Sakarya Köyü Yaylası, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylada bulunan vatandaşlar ve çobanlar, yayladan dönüşün habercisi olan karla birlikte dönüş hazırlıklarına başladı.Özellikle sonbaharın henüz tam olarak etkisini kaybetmeden kar yağışının başlaması, bölge halkı tarafından "erken kış" işareti olarak yorumlandı.

Dün Hurriyet.com.tr'de İsmail Sarı'ya konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek “Doğu Karadeniz’de cuma günü 2 bin rakımın üzerindeki yüksekliklerde sıcaklıklar 2 ila 3 dereceye düşecek. Gümüşhane sınırından başlayarak Doğu Karadeniz Dağları boyunca, Trabzon’un sırtları, Rize ve Artvin’in yükseklerinde kar yağışı görülme ihtimali çok ama çok yüksek” ifadelerini kullanmıştı.

13 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Artvin, Bitlis, Van, Hakkari, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin illeri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı verdi.

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti. Macit, İzmir'de ise 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

BOLU DAĞI’NDA SİS ETKİLİ OLUYOR: GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METRE

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi.Yetkililer, olumsuz hava şartları sebebiyle sürücülere hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.