Beklenen kar yağışı başladı! 'Nihayet her yer beyaza bürüdü'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 14:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başından itibaren bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını belirtmişti. Beklenen kar yağışı başladı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisi, Karagöl mesire alanları, Çukurören ve Eğriova yaylaları sabah başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla sürdüğü kaydedilirken, her yerin beyazlara büründüğü öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız, kar yağışının güzel manzarayı da beraberinde getirdiğini söyledi.
Yıldız, "Pencerenin kenarına oturuyor, çayımı yudumlarken kar yağışını izliyorum. Toprağın örtüsü kar, nihayet her yeri beyaza bürüdü." dedi.