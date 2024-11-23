Beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±: BirÃ§ok il beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbulâ€™un Anadolu YakasÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle Ã‡ekmekÃ¶y, Sultanbeyli, Kartal ilÃ§elerinde etkili oldu.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 12.00 saatlerinden itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

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KURÅžUNLU-KORGUN KARAYOLU ARAÃ‡ TRAFÄ°ÄžÄ°NE KAPATILDI

Ä°stanbul'u Karadeniz'e baÄŸlayan D-100 karayolunda ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. KurÅŸunlu-Korgun karayolu, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ sebebiyle araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. KarayollarÄ± ekiplerinin teyakkuz halinde olduÄŸu gÃ¶zlenirken, trafik ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere yavaÅŸ ve dikkatli araÃ§ kullanmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu. Meteoroloji verilerine gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sabah saatlerine kadar aralÄ±klarla devam etmesi bekleniyor. Ã–zellikle yÃ¼ksek kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n daha yoÄŸun olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

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ANKARA'NIN KUZEY Ä°LÃ‡ELERÄ°NDE KAR YAÄžIÅžI BAÄžIÅžLADI

Ãœlke genelinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlar Ankara'nÄ±n kuzey ilÃ§elerinin yÃ¼ksek kesimlerinde kendini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶sterdi. Marmara bÃ¶lgesinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ankara'ya da ulaÅŸtÄ±. Ankara'nÄ±n kuzey ilÃ§eleri Ã‡amlÄ±dere ve KÄ±zÄ±lcahamam'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±.

ULUDAÄž'DA KAR KALINLIÄžI 20 SANTÄ°METREYE ULAÅžTI

Bursaâ€™da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve hÄ±zÄ± zaman zaman saatte 103 kilometreye kadar ulaÅŸan lodos, bu sabah yerini saÄŸanaÄŸa, Ã¶ÄŸle saatlerinde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Kent merkezine mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dÃ¼ÅŸerken, kar, rakÄ±mÄ± yÃ¼ksek olan ilÃ§elerde etkisini aralÄ±klarla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

ULUDAÄž BEYAZA BÃœRÃœNDÃœ

Mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 17 Ekimâ€™de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸâ€™da da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Oteller BÃ¶lgesiâ€™nde pistler beyaza bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken, UludaÄŸ yolunda ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UludaÄŸâ€™da, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ise en yÃ¼ksek 7, en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 derece olarak kaydedildi.Â

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MANÄ°SA, YALOVA VE AYDIN'DA MEVSÄ°MÄ°N Ä°LK KAR YAÄžIÅžI

Manisaâ€™da Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±â€™na mevsimin ilk karÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Spilâ€™in yÃ¼ksek kesimlerinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

Yalovaâ€™da da kent merkezi ile kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. VatandaÅŸlar mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

AydÄ±nâ€™Ä±n Buharkent ilÃ§esine 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk karÄ± yaÄŸarken, kÄ±sa sÃ¼rede beyaz Ã¶rtÃ¼ ile kaplanan Ericek Mahallesi'nde muazzam gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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TEM BOLU MEVKÄ°Ä°NDE KAR YAÄžIÅžI NEDENÄ°YLE TRAFÄ°K DURDU

Boluâ€™da Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu TEM Otoyoluâ€™nun Bolu mevkiinde Gerede ilÃ§esi Cankurtaran geÃ§iÅŸinde trafik durdu. KÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmayan araÃ§larÄ±n neden olduÄŸu maddi hasarlÄ± trafik kazalarÄ± sebebiyle araÃ§lar trafiÄŸi aksattÄ±. Her iki istikamette de uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸunun oluÅŸtuÄŸu bÃ¶lgede araÃ§lar mahsur kaldÄ±.

KASTAMONUâ€™DA YOLLAR BEYAZA BÃœRÃœNDÃœ

Kastamonuâ€™nun yÃ¼ksek kesimleri, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.