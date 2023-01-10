Beklenen kar geldi

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Van’ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken Artvin’de 8 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 okul tatil edildi.

MARMARA’DA FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada bugün Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgârın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.