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Beklenen kar geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Kış#Soğuk
Beklenen kar geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Kara kış yüzünü gösterdi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz, soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi.

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Van’ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken Artvin’de 8 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 okul tatil edildi.

MARMARA’DA FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada bugün Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgârın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

 

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#Kar#Kış#Soğuk

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