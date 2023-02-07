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Beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş
Beklenen İstanbul depremini tetikler mi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 14:25

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, Kahramanmaraş'taki depremin beklenen İstanbul depremini etkilemeyeceğini söylerken, 'Deprem 7.7'ye yükseltildi. Bu virgülden sonraki değerler son derece önemli. 7.7 iken 260 tane atom bombasına karşılık gelir.' ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü.

Depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün CNN TÜRK'te Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin fay hatlarındaki etkisi hakkında dikkat bilgiler paylaştı.

Beklenen İstanbul depremini tetikler mi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Doğu Anadolu Fayı dünyanın önemli faylarından bir tanesi. Pazarcık kesiminde 510 yıldan bu yana deprem olmuyordu. Bu süreçte olan gerilme 7.7 büyüklüğündeki bir depremle boşaldı. İkinci deprem birincisi tarafından tetiklenen bir deprem oldu; 7.6'lık bir deprem meydana geldi. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelmeye başladı. Bu deprem hareketliliği günümüzde hala devam ediyor. Oldukça uzun bir süre devam etme olasılığı olan bir aktivite. Bölgedeki tüm kırılan fayların yerine oturması için daha uzun süre artçıların gelişmesi gerekiyor.

Beklenen İstanbul depremini tetikler mi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı

Çok büyük olasılıkla her iki fay enerjisini boşaltmıştır ve daha büyük bir deprem olmaz. İstanbul'da bir deprem bekleniyor ancak bunun bu depremle ilgisi yok. Orada onların tetikleyebileceği bir fay var. Hatay, Elbistan güneyinde bir diğer kol var, orada olma ihtimali var. Bu 2 depremin bölgede yarattığı etki henüz incelenmiş değil.

260 ATOM BOMBASI ŞİDDETİNDE

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Bu değer 7.4 iken söylenmişti. Şimdi deprem 7.7'ye yükseltildi. Bu virgülden sonraki değerler son derece önemli. 7.7 iken 260 tane atom bombasına karşılık gelir. Bu şu demek; deprem olunca ciddi bir enerji boşalımı var. Bu enerjinin eşdeğeri 260 atom bombası ya da 5 milyon tonluk bir dinamitin patlamasıdır. Bunu depremin büyüklüğünün anlaşılması amacıyla ifade ettim.

Beklenen İstanbul depremini tetikler mi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı

FAY EN SON 1513 YILINDA KIRILDI

1513 yılında bir deprem var. Faylar kırıldıkları zaman bir deprem üretirler. Fayların kendilerine has deprem tekrarlama aralığı vardır. 7.7'lik depremi yaratan fay en son 1513 yılında kırıldı.

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#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş

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