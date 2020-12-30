Beklenen aşı yolda... 17 konteyner, 3 milyon doz

Çin'de gümrükte ortaya çıkan COVID-19 vakası nedeniyle nakliyesinde gecikme yaşanan koronavirüs aşısı Türkiye yolunda. 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşının yüklendiği Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağı, TSİ ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı.

Türkiye’ye hareket eden uçağın kaptan pilotu tarihi uçuşa ilişkin, “Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere” dedi. Uçak saat 06.10’da inmiş olacak.

Bilim Kurulu üyeleri aşılarla ilgili nasıl bir yol izleneceğini Hürriyet’e şöyle anlattı:

DEPO ANKARA’DA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın:

Ana depo Ankara’da. Bütün aşılar Ankara’daki bu depoda depolanır. Burası aynı zamanda soğuk hava deposu. Hatta -70 derecelik bölümler bile mevcut. Çin’den gelen aşılar için zaten -70 dereceye ihtiyaç yok. Depoya alınan aşıların seri numarası bulunuyor. Buradan her seriyi temsil edilecek numuneler alınacak. Aşıların karekodları da sisteme işlenecek. Laboratuvar sonuçlarından sonra ise dağıtıma geçilecek. Deponun kapasitesi aşıların hacmi ile ilgili. Burada 2021 yılının tüm aşıları muhafaza ediliyor. Sağlık personeli aşıyı hastanelerde ve sağlık müdürlüklerinin belirlediği yerlerde olacak. 65 yaş üstü kişiler ise aile sağlık merkezlerinde aşılanacak. Çalışmalar devam ediyor. Listelere göre randevular oluşturulmaya başlandı.

SAKLAMASI KOLAY

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor. Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak. Kimlerin ne zaman aşı olacağının planı hazırlanıyor. Ankara’daki ana depo uluslararası standartlarda. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.

LİSTELER HAZIRLANIYOR: KİM, NASIL AŞILANACAK?

Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar yapılıyor. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminden görülebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama 4 aşamada yapılacak: