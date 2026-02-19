Beklemek yerine yola atladı, manevra yapan ambulans takla attı: 4 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ortakent Bayraklı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan ve sirenleri açık olan 48 NB 680 plakalı ambulansın sürücüsü, kavşakta önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında ambulans yola devrildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen ambulansın içinde mahsur kalan 3 sağlık personeli ile hastayı araçtan çıkardı. Yaralılar, başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Diğer yandan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.