HABERLERGündem Haberleri

Beklemek yerine yola atladı, manevra yapan ambulans takla attı: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ambulans#Muğla#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 14:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün cipe çarpmamak için manevra yaptığı ambulans devrildi. 3 sağlık görevlisi ile 1 hasta yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ortakent Bayraklı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan ve sirenleri açık olan 48 NB 680 plakalı ambulansın sürücüsü, kavşakta önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında ambulans yola devrildi.

Beklemek yerine yola atladı, manevra yapan ambulans takla attı: 4 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen ambulansın içinde mahsur kalan 3 sağlık personeli ile hastayı araçtan çıkardı. Yaralılar, başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Diğer yandan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKMADAN GEÇME!