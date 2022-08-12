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Bekledik de gelmedin...

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#İstanbul#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Yağış
Bekledik de gelmedin...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Turuncu uyarının ardından İstanbullular hazırlıklarını yaptı, şemsiyeleriyle, şapkalarıyla evden çıktı. Ancak beklenen yağış olmadı...

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İstanbul’da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgârla beraber yer yer gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıklayıp turuncu uyarı yapmıştı. Sabah saatlerinde hava karardı, özellikle İstanbul Boğazı’nın üstünde karabulutlar oluştu. Ancak gün boyu beklenen sağanak gelmedi. Hazırlıklı davranıp şemsiye, yağmurluk ve şapkalarıyla evden çıkan İstanbullular da serin havanın tadını çıkardı. Üsküdar ve Eminönü’ndeki vatandaşlar, “Hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Şemsiyemiz, şapkamız ve yağmurluğumuz var” dedi.

ETKİLİ OLMADI

Hem AFAD’ın hem AKOM’un yağmur uyarılarına karşı hafta başından beri teyakkuzda olduklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan yağmurun ilerleyen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da görüldüğünü ancak etkili olmadığını söyledi.

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İMAMOĞLU NÖBET TUTTU

Turuncu uyarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri teyakkuza geçti. AKOM’da yağmur nöbeti tutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 bin 625 personel ve bin 831 araç-ekipmanla sahada olduklarını belirtip beton mikserleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bazı beton mikserlerinin kontrolsüz alanlarda yıkanması nedeniyle mazgallarda tıkanma yaşandığını iddia eden İmamoğlu, “Bu beton mikseri basit mesele gibi görünüyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor” dedi.

 

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#İstanbul#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Yağış

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