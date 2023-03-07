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Bekle bizi Cerrahpaşa

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#İstanbul Üniversitesi#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi#Deprem
Bekle bizi Cerrahpaşa
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

Binaları depreme dayanıksız olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin neredeyse tüm bölümleri boşaltıldı. Birçok öğrenci ve akademisyen Cerrahpaşa’nın kapatılmasından dolayı yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada dile getirirken fakültenin duvarlarından birine, deprem sonrası Hatay sokaklarındaki gibi “Geri döneceğiz Cerrahpaşa” yazıldığı görüldü.

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Hürriyet’e konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen son durum ile ilgili şunları söyledi:

Bekle bizi Cerrahpaşa

Cerrahpaşa’da hasta kabulleri, deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda başladı.

“Geçen hafta deprem riski nedeniyle yataklı hizmetleri durdurduk ve hastalarımızı başka yerlere yönlendirdik. Şimdi poliklinikleri, monoblokta bulunan çelik konstrüksiyon yerlere taşıyoruz.

Bekle bizi Cerrahpaşa

Sosyal medyada, 1827 yılında kurulan Cerrahpaşa’nın eski fotoğrafları paylaşılıyor.

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Pazartesi hasta kabulüne başladık, salı günü de randevu hizmetine açıyoruz. 120 bin metrekare yeri terk ettik ve 70 bin metrekarelik risksiz alanda devam ediyoruz. Üst Cerrahpaşa’nın ihalesi de yapılacak. Sonrasında 600 gün içinde o bölümün inşaatının bitirilmesi öngörülüyor. Ancak bize yine de geçici olarak yer gösterilmesini bekliyoruz.”

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#İstanbul Üniversitesi#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi#Deprem

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