Bekle bizi Cerrahpaşa

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Hürriyet’e konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen son durum ile ilgili şunları söyledi:

Cerrahpaşa’da hasta kabulleri, deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda başladı.

“Geçen hafta deprem riski nedeniyle yataklı hizmetleri durdurduk ve hastalarımızı başka yerlere yönlendirdik. Şimdi poliklinikleri, monoblokta bulunan çelik konstrüksiyon yerlere taşıyoruz.

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Sosyal medyada, 1827 yılında kurulan Cerrahpaşa’nın eski fotoğrafları paylaşılıyor.

Pazartesi hasta kabulüne başladık, salı günü de randevu hizmetine açıyoruz. 120 bin metrekare yeri terk ettik ve 70 bin metrekarelik risksiz alanda devam ediyoruz. Üst Cerrahpaşa’nın ihalesi de yapılacak. Sonrasında 600 gün içinde o bölümün inşaatının bitirilmesi öngörülüyor. Ancak bize yine de geçici olarak yer gösterilmesini bekliyoruz.”