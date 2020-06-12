Bekir isminin anlamı nedir? Bekir ne demek

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Bekir ismi, erkek çocuklar için kullanılan bir addır. Daha çok doğu bölgelerinde yaygın kullanılan bir isim olması ile beraber, son dönemlerde ülkenin her yerinde ilgi çekmeye başladı. Türkçe karşılık olarak ise Bekir isminin anlamı, ‘Yeni doğmuş’ şeklinde ifade edilmektedir. Ancak ayrıca değişik anlamları üzerinden de ifade edildiğini söylemek mümkün.

Bekir İsminin Anlamı

Bekir İsmi değişik anlamları ile beraber ele alınan güzel bir addır. Özellikle her anlamı ile ilgi çeken bu hoş isim, bu sebepten dolayı çok fazla tercih ediliyor.

- Sabahları erken kalkmaya alışkanlık haline getirmiş kişi,

- Yeni doğmuş,

- İsmaili Zümresine ait bir Arap kabilesi,

Hem anlamı hem de tarihi ile beraber ilgi çeken isimlerden biri olarak Bekir ön plana çıkıyor. Günlük yaşam içerisinde sözlük anlamı ile Türkçede değerlendirilmez. Ancak isim olarak günümüzde hala oldukça fazla kullanılan bir ad olarak beğeni toplamaktadır. Genel olarak Bekir ismi tek başına kullanılır. Ancak eğer yanına yakışacak güzel bir isim bulunursa uyumlu şekilde değerlendirilebilir. TDK üzerinden daha çok yeni doğmuş anlamı ile ifade edilen Bekir ismi, sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinmiş kişi anlamı üzerinden de ilgi görmektedir.