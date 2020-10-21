Bekir Coşkun’u gözyaşlarıyla uğurladık

Bekir Coşkun için dün Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP eski milletvekili Muharrem İnce ile Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı. Coşkun’un tabutunun önünde yan yana saf tutan Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bir süre konuşmaları dikkat çekti. Cenazede taziyeleri Coşkun’un eşi Andree Coşkun kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında helallik alınmasının ardından Coşkun’un naaşı alkışlar eşliğinde omuzlara alındı. Andree Coşkun da eşinin tabutunu omuzladı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Kanser nedeniyle hayata veda eden Coşkun’un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Tülmen köyüne götürüldü. Cenazede “Okurların” yazılı çelenk de dikkat çekti.

46 YILLIK GAZETECİYDİ

1945’te Şanlıurfa’da dünyaya gelen Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu. 1974’te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Coşkun, Günaydın gazetesinde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı. 1987’de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. Coşkun, 1993 yılında geçtiği Hürriyet gazetesinde 16 yıl köşe yazarlığı yapmıştı. Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Coşkun son olarak Sözcü gazetesinde yazıyordu. Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde köşesinde son kez okurlarıyla buluşmuştu.