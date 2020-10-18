Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında vefat etti ve nereli? Gazeteci Bekir Coşkun'un biyografisi ve hayatı

Bekir Coşkun'un hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Coşkun, Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te meslek hayatına başladı.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü. 1987’de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti.

Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako’nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır. TRT'de yayınlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır.

Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, Habertürk, Cumhuriyet, Sözcü gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.