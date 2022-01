Bekir Bozdağ'dan CHP'ye Kur'an kursu tepkisi: Ortaçağ zihniyetidir

Haberin Devamı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuk kreşlerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Kur’an Kursu açma ve Kur’an öğretmenin Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir görev olduğunu belirterek, "4-6 yaş Kur’an Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an Kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kur’an’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanacak bir şey değildir” sözlerini kullandı.

Bozdağ, şöyle devam etti:



“Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kur’an öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini Ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve Ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum.”

Haberin Devamı

“CHP’NİN BU YASAKÇI ZİHNİYETİ, ORTAÇAĞ ZİHNİYETİDİR”



28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kur’an Kursu’na gitmesinin kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi:



“İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kur’an Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kur’an’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kur’an Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kur’an’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı.”