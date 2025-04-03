Bekçiyi şehit ettiler

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Bekçilere, kimlik kontrolü yapmak istedikleri 4 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Bekçiler ve grup arasında çıkan çatışmada bekçi Uğur Gölçek yüzünden vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar ise bekçilere ateş ederek olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine saldırganları yakalamak için çalışma başlatan emniyet ekipleri, ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan grubun silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçi Uğur Gölçek, dün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.