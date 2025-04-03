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Bekçiyi şehit ettiler

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#İstanbul#Bağcılar#Bekçi
Bekçiyi şehit ettiler
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:00

İstanbul Bağcılar’a bağlı Yüzyıl Mahallesi’nde dün 00.10 sıralarında, 2 tim halinde 8 kişi devriye atan bekçiler, sokakta rutin kimlik kontrolü yapmak istedi.

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Bekçilere, kimlik kontrolü yapmak istedikleri 4 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Bekçiler ve grup arasında çıkan çatışmada bekçi Uğur Gölçek yüzünden vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar ise bekçilere ateş ederek olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine saldırganları yakalamak için çalışma başlatan emniyet ekipleri, ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan grubun silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçi Uğur Gölçek, dün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

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#İstanbul#Bağcılar#Bekçi

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