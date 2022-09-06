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Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek 'saldırgan değil' raporuyla özgür kaldı

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#Trabzon#Bekçi#Köpek
Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek saldırgan değil raporuyla özgür kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 11:25

Trabzon'da ‘laf atma’ meselesinden çıkan arbedede 3 gence müdahale sırasında gece devriyesindeki bekçilerden birini bacağından ısıran ve gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilip 2 gün emniyette gözlem altında tutulan 'kurt melezi’ cinsi sahipsiz köpeğe, veterinerce kuduz ve saldırgan olmadığı raporu verildi. 20 gün tutulduğu barınakta takip edilen ve 'Sarıkız' adı verilen köpek, raporun ardından bırakıldı. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Bu hayvan, boşu boşuna 20 gün barınakta kaldı ve çok zayıfladı, psikolojisi bozuldu. Çocuklar, onu özel mamalarla beslemeye çalışıyorlar" dedi.

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Olay, 13 Ağustos gecesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında ‘laf atma’ meselesinden çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Çevredeki ‘kurt melezi’ cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alınırken, sokak köpeği de götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bağlandı.

Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek saldırgan değil raporuyla özgür kaldı

'SİLAH' SAYILAN KÖPEK BARINAĞA YERLEŞTİRİLDİ

Bekçilerin şikayetiyle açılan soruşturmada gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilip 2 gün gözlem altında bekletilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti. Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan sokak köpeği barınağa yerleştirilirken, şüpheliler de ifadeleri sonrası serbest kaldı.

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Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek saldırgan değil raporuyla özgür kaldı

SALDIRGAN VE KUDUZ DEĞİLMİŞ

20 gün tutulduğu barınakta veteriner görevlilerince takip edilen ve 'Sarıkız' adı verilen köpek, raporun ardından bırakıldı. Olay gecesi bekçilerle tartışan gençlerden Doğukan Ç. ve ikiz kardeşi Emirhan Ç., barınakta zayıfladığını iddia ettikleri köpeği geçici süreyle sahiplenerek özel bakıma aldı.

Bekçiler ve gençler arasında yaşanan olayı anlatan TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, köpeğin saldırgan olduğu ve bekçilerden birini ısırdığının iddia edildiğini söyledi.

Köpeğin boş yere barınakta kapalı kaldığını belirten Kurban, “Köpek 20 gün barınakta hapis yattı. İnsanlar kendi aralarındaki sorunlara hiçbir zaman hayvanları alet etmesinler. Kendi aralarında çözmeye uğraşsınlar. Bu kez boşuna zarar gören taraf hayvanlar oluyor. Tıpkı bu olayda olduğu gibi” dedi.

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Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek saldırgan değil raporuyla özgür kaldı

‘ZAYIFLADI VE PSİKOLOJİSİ BOZULDU’

‘Sarıkız’ isimli köpeğin barınakta kaldığı sürede zayıfladığını öne süren Kurban, “Bu hayvan boşu boşuna 20 gün barınakta kaldı ve burada çok zayıfladı. Çocuklar onu özel mamalarla beslemeye çalışıyorlar. Hayvan boşu boşuna bulunduğu ortamdan ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Serbest gezen bir köpeği 2 gün bağlı tutmak başlı başına bir travmadır ardından barınağa gitmek de bir travmadır. Eğer bu durumda onu sahiplenmek isteyen veya bakan gençler sahiplendirilmesini isterlerse ona yuva aramak isteriz” diye konuştu.

Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek saldırgan değil raporuyla özgür kaldı

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Kurban, yetkililere köpeğin saldırgan olmadığını anlattıklarını belirterek, “Biz hayvanın saldırgan olmadığını, sakin olduğunu söylüyorduk. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelen veteriner, bu köpeğin kuduz olmadığını ve ayrıca sakin olduğunu söyleyerek tutanak tuttu. Zaten köpek bu tutanağa göre çıkabildi. Şu anda özgür ama hala travması devam ediyor. İnşallah kısa sürede toparlar, atlatır. Biz de elimizden gelen desteği vermek için her zaman hazırız” dedi. 

 

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#Trabzon#Bekçi#Köpek

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