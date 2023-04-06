Bekçiye silah düzenlemesi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak. Sorumluluk olmadıkça görevli oldukları bölgeleri terk edemeyecek.

ŞARJÖRÜ BIRAKACAKLAR

Bekçiler, cezaevleri ve tutukevleri ile her türlü ıslah, infaz kurumları veya bunların eklentilerine, nezarethanelere, akıl hastanelerine, hastanelerin psikiyatri bölümlerine silahla giremeyecek. Barut, bomba, dinamit, gaz, benzin gibi yanıcı veya patlayıcı maddelerin yapıldığı veya muhafaza edildiği yerlere de şarjörünü teslim ederek girebilecek, sanık sıfatıyla mahkemelere üniformayla giremeyecek.

Haberin Devamı

Bekçiler silah, kelepçe, gaz spreyi, cop, çok kullanımlı çakı, el feneri, düdük taşıyabilecek. Bekçiler, öğrenci yurtlarında, eğitim kurumlarında, siyasi partilerin toplantılarında silah taşıyamayacak. Ayrıca, toplantı ve gösterilerde, sendikalarda, derneklerde, bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan işyerlerinde de silah taşıyamayacak. Ancak bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan bekçiler silah taşıyabilecek. Görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan ve ücretsiz izne ayrılan bekçiler de silah taşıyamayacak.

MAKUL NEDEN ARANACAK

Görev bölgesi ve çalışma saatlerinde kişi ve araçları, suç veya kabahati önlemek, failleri yakalanmak, kişilerin hayatını veya malını ya da topluma yönelik bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, kişinin silahlı olduğu ve tehlike yarattığı konusunda makul bir sebebin bulunması gerekecek.

DEVRİYE AMİRİ SAĞDAN YÜRÜYECEK

Bekçiler görevlendirildikleri bölgede devriye hizmetini yürütmeye mecbur olacak. Bekçilerin devriyeleri en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli olan devriyenin amiri sağdan yürüyecek.