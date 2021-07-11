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Gündem
Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Bekçinin başına silah doğrulttu, serbest kaldı! Görüntüler delil olunca tutuklandı

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İstanbul Kağıthane'de kavga ihbarına giden bekçinin kafasına silah doğrultan Hakan Kılıç, olay yerinden kaçtı. Şüpheli yakalandı ancak savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Görüntüler üzerine serbest bırakılan Hakan Kılıç, yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

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  • Bekçinin başına silah doğrulttu O anlar görüntülendi
  • Bekçinin başına silah doğrulttu O anlar görüntülendi
  • Bekçinin başına silah doğrulttu O anlar görüntülendi
  • Bekçinin başına silah doğrulttu O anlar görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Harmantepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı kavga ihbarı alan bekçiler olay yerine gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya taraf olan Hakan Kılıç isimli kişi yanında bulunan silahı kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına dayadı. Daha sonra çevredeki kişiler araya girerek Kılıç'ı bekçinin yanında uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekipleri gelmesi ile kavgaya karışan taraflar olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve bekçinin başına silah dayayan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı.

Bekçinin başına silah doğrulttu, serbest kaldı Görüntüler delil olunca tutuklandı
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavgaya karışan taraflardan bir kişinin bekçinin başına silah dayaması ve araya girenlerin yardımı ile şüpheli Hakan Kılıç ve diğerlerinin olaydan sonra kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçinin başına silah dayayan Hakan Kılıç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekçinin başına silah doğrulttu, serbest kaldı Görüntüler delil olunca tutuklandı

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