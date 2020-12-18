Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav tarihi belli oldu

2020 bekçilik sınavı tarihi son dakika yapılan açıklama ile belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da gerçekleşecek. Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Bekçi adayları ortaokul ve ilkokul düzeyindeki derslerin sınavına katılacak. İşte, ayrıntılar.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da gerçekleşecek. 100 sorudan oluşacak olan sınav İstanbul'da gerçekleşecek. Sınavda süre 120 Dakika olacak. Sorularda 5(beş) cevap seçenek sayısı olacak. Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENEL TOPLAM 100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.