Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? 2020/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı e-Devlet'te

Bekçilik sınavı giriş belgeleri için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde geldi. Yapılan duyuruda 16 Ocak'ta yapılması planlanan ancak 20 Ocak'a alınan sınavın giriş yerlerinin 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenileceği bildirildi. Sınav yerleri için T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılacak.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri MEB'in internet sitesi üzerinden giriş yapılarak e-Devlet ekranından öğrenilecek. MEB.gov.tr'deki "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" bölümüne tıklandıktan sonra açılan e Devlet ekranında T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgileri doldurulacak.

E devlet şifrelerinin yazılmasının ardından bekçilik sınav yerleri öğrenilecek. Sınav belgesini çıktı olarak da alabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV SORULARI 22 OCAK'TA YAYIMLANACAK

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.