Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı Şartları#Bekçi Alımı 2022
BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak

Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 Bekçi alımı başvuru şartları

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı Şartları#Bekçi Alımı 2022

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin