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Bekçilerle tartışan kadınlar ortalığı birbirine kattı

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#İstanbul#Esenyurt#Darp
Bekçilerle tartışan kadınlar ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 10:43

Esenyurt'ta, alkollü iki kadın, sokak üzerinde çevreye zarar verip, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere taşkınlık çıkardı. Takviye polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, tehdit ve hakaret içerikli sözlerine devam ettiler. Gözaltındaki şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde, dün öğle saatlerinde iki kadın şüpheli davranışlarda bulunmaya başladı. Alkollü olduğu anlaşılan şahısları fark eden bekçiler, kadınlara kimlik kontrolü yapmak istedi. Ellerinde alkol şişeleri ile gezen şahıslar, bekçilere kimliklerini göstermeyi kabul etmeyince ortalık karıştı. Kadınlar, duruma müdahale etmek isteyen bekçilere taşkınlık çıkardı, küfürler yağdırdı.

ELİNDEKİ ALKOL ŞİŞESİNİ KIRIP, KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Bekçilerin uyarılarını dikkate almayan şahıslardan biri, elindeki alkol şişesini kırıp, kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle kadınlar gözaltına alındı. Kimlik tespiti yapılan E.I. ve G.K., sağlık kontrolü işlemleri için hastaneye götürüldü. Şüpheliler burada, çevreye zarar vermeye, tehdit ve hakaret içerikli sözlerine devam etti. Sorgulama işlemlerinde şüphelilerden G.K.'nin, ‘kamu malına zarar verme' suçundan aranması olduğu da ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyette ki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Darp

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