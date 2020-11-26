Bekçilerin dikkati hırsızlığı önledi... O anlar kamerada

Olay, Çağlayan Mahallesi İhsan Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile sokakta gezen iki şüphelinin hafif ticari araca yanaşmaları ve el feneri ile aracın içini gözetlemeleri görülüyor. Bir şüpheli aracı tornavida ile açarken diğeri ona gözcülük yapıyor. Aracın içindeki görüntü sistemleri ve iş malzemelerini alan hırsızlar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşacakları sırada, şüphelileri fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, müdahalede bulunuyor. Hırsızlardan biri yakalanırken diğeri motosikletle kaçıyor.

Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen şüpheli Faruk G'nin el çantalarında 1 şarjlı matkap, 2 batarya, 1 şarj makinesi, 1 multimetre cihazı, 2 Jack pensesi, 1 frekans ölçer cihaz, büyük tekerlekli siyah çantada ise 1 hilti, 1 sprial kesme aleti, 9 uzatma elektrik kablosu ile çok sayıda tornavida, pense hırdavat aleti ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Faruk G., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen hırsızlık malzemeleri iş yeri yetkilisine teslim edildi. Motosiklet ile kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.