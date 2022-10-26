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Bekçiden eşine kurşun

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#Ankara#Altındağ#Kurşun
Bekçiden eşine kurşun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Ankara Altındağ’da Tuğba U. (29), çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. (31) ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.

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Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

3 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Bülent U., önceki akşam konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

 

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#Ankara#Altındağ#Kurşun

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