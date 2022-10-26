Bekçiden eşine kurşun

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Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

3 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Bülent U., önceki akşam konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.