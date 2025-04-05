Bekçi Uğur Gölçek'i şehit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

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Bağcılar’da 1 Nisan 2025 gecesi meydana gelen olayda sahada görevli olan Bekçiler, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi kimlik sormak için durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerden ikisi ateş açtı. Açılan ateş sonucu 34 yaşındaki bekçi Uğur Gölçek, başından vurularak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Uğur Gölçek, şehit oldu.

Gözden Kaçmasın Kimlik kontrolü yapmak isterken saldırıya uğramıştı: Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu Haberi görüntüle

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olay yerinde bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sonucu bekçi Uğur Gölçek’in Ramazan Y. adlı şüphelinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Y. ifadesinde olay gecesi Beyoğlu’nda olduklarını bir akrabaları ile sosyal medya üzerinde canlı yayın açma nedeniyle tartıştıklarını, ona karşı bir saldırı yapmak için Bağcılar’a geldiklerini söylediği öğrenildi. Ramazan Y.’nin karanlık nedeniyle kendilerini kovalayanların bekçi olduğunu görmediğini söylediği, bu nedenle rasgele ateş açtığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay sırasında ateş ettiği öğrenilen diğer şüpheli Batuhan A., ise ifadesinde "Ramazan bana peşimden gel diye bağırdı. Koştuğumuz sırada silah seslerini duyunca arkama baktığımda Ramazan hem koşuyor, hem de arkasına doğru ateş ediyordu. Ramazan, bana bağırarak sen de ateş et dedi. Ben de iki üç el havaya doğru ateş ettim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra birlikte kaçtıklarını anlatan Batuhan A.’nın silahları atmak için önce logar kapağı aradıklarını bulamayınca silahları gömdüklerini söylediği öğrenildi. Birlikte kaçmaya devam ederlerken Ramazan’a bir telefon geldiğini anlatan Batuhan A. "Bana bir bekçinin vurulduğunu, olayı üstlenirsem bütün aileme bakacağını söyledi" dedi. Soruşturmada şüphelilerin sebze halinde çalıştıkları öğrenilirken daha önceden de yaralama darp gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.