Bekçi sevgilisini öldürdü

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DHA-İstanbul Kâğıthane’de Nurgül Altıntaş (35) ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi, önceki gece buluştu. Burada tartışmaya başlayan ikili, bekçi tarafından kiralanan otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı’na geldi. İddiaya göre otomobil içinde tabancasını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş’a 3 el ateş etti. Altıntaş’ı ağır yaralayan bekçi, olay yerinden koşarak kaçtı.



Boynundan ve göğsünden vurulup ağır yaralanan Altıntaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, bekçiyi yakalayıp gözaltına aldı. Altıntaş’ın akrabası olan Gülağa Sarı, “Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı. 5 yaşında bir kız çocuğu vardı. Devlet görevlisi, benim güvenliğimi korumakla mükellef olan birisi bunu nasıl yapabiliyor? Evlilik hazırlığı yapıyorlardı ama çocuğun ailesi karşı çıkıyordu” dedi. Altıntaş’ın cenazesi dün toprağa verildi.