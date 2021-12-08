Bekçi kulübesi alev alev yandı, kimlikleri için üzüldü

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Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mine Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeniden inşaatına başlanan binanın bekçi kulübesinde bulunan elektrik panosu dün saat 16.00 sıralarında alev aldı. Kulübe bir anda alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kulübedeki yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Polis ekibi de olay ile ilgili soruşturma başlatırken, inşaat bekçisi elektrik panosunun alev alması üzerine kendisini dışarı attığını, kimliklerinin yandığı için üzüldüğünü söyledi. Polisler, kimlikler için Avcılar Polis Merkezi'ne başvurulmasını istedi.