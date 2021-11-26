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Bekçi Kansu Turan'ı şehit eden Önder Çınar, ilk kez hakim karşısına çıktı, kendini böyle savundu

#İstanbul#Kansu Turan#Kadir Aykutlu
Bekçi Kansu Turanı şehit eden Önder Çınar, ilk kez hakim karşısına çıktı, kendini böyle savundu

İstanbul Küçükçekmece'de bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu (32) da yaralayan sanık Önder Çınar (38) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Önder Çınar, savunmasında "Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım." dedi.

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Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesi'nde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turan'a çarptı. Kansu Turan şehit oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Önder Çınar, "Huzurunuzda aileye başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıdır. Seyir halindeyken karanlıkta çarptım. Hiçbir işaret görmedim. Böyle bir olaya sebep olduğumdan dolayı üzgünüm. Hızım 100, 110 kilometre arasındaydı. Geç bir saatti, evime gidiyordum. Polis aracı görmedim, görseydim hızımı azaltırdım. Sol şeritteki aracı geçmek istediğim için kaza yaptım. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direk ve menfeze çarparak durdum. Kazadan sonra araçtan indim. Sonra da memurlar beni aldı. Kaçma gibi bir teşebbüsüm yok. Görevli memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Benim de bir ailem var. Tam evlilik aşamasındayken bu olay başıma geldi" dedi.

"ARACI DİREK ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ"

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Olaydan yaralı kurtulan bekçi Kadir Aykutlu, "O gün İstanbul genelinde sokağa çıkma yasağı vardı. Biz orada kontrol noktası oluşturmuştuk. 12 duba vardı 7'sini ezdi. Polis aracının tepe lambası yanıyordu. Giysilerimizde parlayan reflektör, ellerimizde ise fener vardı. Kasten aracı üzerimize sürdü. Olay öncesi telsizden bir aracın aşırı hız yaptığı için kovalandığına dair uyarı geldi. Biz bir ticari taksiyi durduruyorduk. Taksi durdu, arkadaşımın son sözü taksinin şoförüne "iyi geceler" oldu. Dubalara vururken gaza yüklendi. Biz o sırada can havliyle taksiye yapıştık. Arkadaşımın kan izi taksinin iç tavanına vurmuş. Aracı üzerimize kasten sürdü. Kaçtı. Yukarıda kaza yapmış. Vatandaşlar o kaza yapınca aşağıdaki olaydan habersiz onun yardımına gitmiş. O kaçmaya yeltenmiş, 'Bırakın, bırakın polis geliyor' demiş. Polisten kaçıyor bizi de orada görünce durduracağımızı sandı. Aracı direk üstümüze sürdü. Şikayetçiyim" diye beyanda bulundu.

Şehit bekçinin annesi Hatice Turan, "Oğlum işini severek yapıyordu. Benim çocuğumun babası yoktu, yetimdi. Bizim babamızdı. Ben şikayetçiyim. Her şey ortada" dedi.

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O sırada olay yerinde olan polis memuru İ.B., "Pandemiden dolayı uygulama yapıyorduk. 3 grup çalışıyorduk. Bir kısım uygulama yapıyordu. Biz de arabadaydık. Arkadaşlar uygulama yapıyorlardı. Ben de araçtan gözetleme yapıyordum. Bir ışık gördüm sonra da gürültü duydum. Dışarı çıktığımda arkadaşlarımı gördüm. Kadir Aykutlu, 'Ben iyiyim' dedi. Kansu Turan ise beline kadar taksinin içindeydi ben çıkardım. Çıkardığımda ise sağ bacağının olmadığını gördüm. Kanı durdurmak için kemerle bağladım. Fren sesi duymadım. Direk daldı. Sonra başka bir kaza yaptı" diye konuştu.

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Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlenirken maktulün annesi Hatice Turan gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık avukatları şehit olan bekçi Kansu Turan'ın trafik eğitimi olup olmadığı konusunun da araştırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Önder Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Eksiklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi. Soruşturma başlatan savcılık şüpheli Önder Çınar hakkında Kasten Öldürme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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#İstanbul#Kansu Turan#Kadir Aykutlu

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