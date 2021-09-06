Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 2021 bekçi alımı başvuru için son gelişmeler

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımı için başvurular, EGM) ve JGK’nın resmi adresinden paylaşılıyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.



31 yaşından gün almamış olmak



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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