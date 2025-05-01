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Bekar genç, 'Aile Yılı'na destek vermek için traktörü ile tarlaya yazı yazdı

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#Ardahan#Aile Yılı#Fatih Doğruyol
Bekar genç, Aile Yılına destek vermek için traktörü ile tarlaya yazı yazdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 16:16

Ardahan'da Fatih Doğruyol (37), tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı. Fatih Doğruyol ile tarlasında görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, örnek bir çalışma yaptığı için ona teşekkür etti

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Aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla 2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi.

Bekar genç, Aile Yılına destek vermek için traktörü ile tarlaya yazı yazdı

Ardahan’da merkeze bağlı Yalnızçam köyünde bekar olan Fatih Doğruyol, aile yılına destek vermek amacıyla ekime hazırladığı tarlasına traktörüyle, 'Aile Yılı' yazdı.

Bekar genç, Aile Yılına destek vermek için traktörü ile tarlaya yazı yazdı

İL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Fatih Doğruyol ile tarlasında görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, örnek bir çalışma yaptığı için ona teşekkür etti. Fatih Doğruyol, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlama 'Aile Yılı' yazdım" dedi. 

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Bekar genç, Aile Yılına destek vermek için traktörü ile tarlaya yazı yazdı

 

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#Ardahan#Aile Yılı#Fatih Doğruyol

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