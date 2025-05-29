Bekarları almayan tesise 204 bin lira para cezası

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde tatil yapmak isteyen E.E., deniz kenarındaki Hatay Defterdarlığı'na ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde rezervasyon yaptırdı. E.E., rezervasyon talebinin bekar olduğu gerekçesiyle reddedildiğini öne sürüp TİHEK'e başvurdu. E.E., başvuru dilekçesinde, her vatandaş gibi sosyal haklarını kullanmak istediğini ve evli-bekar ayrımı gözeten politikaların kişiyi toplumdan soğuttuğunu ve yalnızlaştırdığını dolayısıyla psikolojik olarak rahatsızlık duyduğunu, söz konusu uygulamanın medeni hal temelinde ayrımcılık teşkil ettiğini, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğinin tespit edilmesini ve muhataba yaptırım uygulanmasını talep etti. E.E.'nin başvurusu üzerine inceleme başlatan TİHEK, tesisten konuya ilişkin görüş istedi.

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Hatay Defterdarlığı ise konuya ilişkin verdiği görüşte, tesiste misafirlerin huzuru ve güvenliği için tedbir alınabileceğini belirterek, "Tesisin deniz kenarında yer aldığı, etrafına yüksek çitle çevrili güvenlik sahası kurulduğu, bu saha dışındaki misafirlerin tesiste kalmayan tatile gelenlerle denizden birlikte faydalandığı, gelen misafirlerin hem tesis içinde hem de tesis dışında kılık kıyafet yönünden daha serbest olduğu, tesisin aile olarak yoğun talep aldığı ve yan dairelerde kalan misafirlerin de aile olmasının istenildiği, geçmiş dönemde bekar misafirler ile aile olan misafirler arasında kavga ve tartışmaların yaşandığı, tesiste yer alan dairelerin 4-5 kişilik olduğu, söz konusu dairelerde 1 kişi misafir olarak kabul edildiğinde 5 kişinin reddedildiği, bu sebeple aile olan misafirlerin öncelikli kabul edildiği" ifade edildi.

'AYRIMCILIK YASAĞINI İHLAL ETMEDİĞİNİ İSPAT ETMESİ GEREKİR'

TİHEK tarafından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, anayasasının 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesinde belirtilen, 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir' ibaresine vurgu yapıldı. Değerlendirmede, "6701 sayılı Kanun'un 21'inci maddesine göre, 'Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla kuruma yapılan başvurularda, başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması halinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat etmesi gerekir.' Bu çerçevede başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koymasına rağmen muhatap idarenin başvuranın hak talebine karşılık hizmet sunumunda meşru amaca yönelik hareket etmediği ve uygulama esnasında ölçülülük kıstaslarını sağlayamadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağını ihlal etmediğini kanıtlayamadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak açıklanan mevzuat hükümleri ve gerekçeler çerçevesinde başvuranın medeni hali dolayısıyla kamu hizmetinden yararlanamadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır" denildi.

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TİHEK, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Hatay Defterdarlığı'na ait Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.