BeIn Sport’u basan eş tutuklandı... 2 suçtan cezaevine gönderildi

İstanbul Sarıyer’de 11 Kasım’da 11.30 sıralarında BeIN Sports’un binasına giden ve elindeki silahı gösteren Kemal S. (42), kanaldaki sunucu-yorumcu Güntekin Onay’la görüşmek istedi. Yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne süren Kemal S., “Buraya gelecek ve özür dileyecek” diye bağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi. Kemal S., ‘silahlı tehdit’ ve ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Kemal S. ifadesinde, “Ben daha önceden eşimin telefonuna kurmuş olduğum uygulama üzerinden eşimin konuşmalarını dinleyebiliyorum. 9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde birşey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana işyerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım. Olay günü eşim sabah 7’de işe gitti ben kendisine ‘Gün içerisinde geleceğim ve amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz’ dedim. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Zorla girdim. Benim amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa birşey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi. Pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu” dedi.