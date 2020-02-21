Behiye bir ay içinde kök hücre ameliyatı olamazsa, görme yetisini kaybedecek

Merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Behiye Coşkun, 2 yıl önce halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü hastalığına yakalandı. Doktorlar, aynı zamanda işitme engelli de olan Coşkun’un, 1 ay içinde kök hücre ameliyatı olamazsa görme yetisini tamamen kaybedeceğini söyledi. Kendisi gibi duyma engelli olan kardeşi Fatih Coşkun’un (36) da aynı hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirten Behiye Coşkun, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.



'RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ÇOCUKLARIMIZA BAKAMIYOR'



Behiye Coşkun’un ayakkabı boyacısı olan eşi bedensel engelli İsmail Coşkun (55), "Kayınbiraderimin gözleri önceden görüyordu, ama şimdi görmüyor. Eşimin de aynı duruma düşmesini istemiyorum. Evde kendi işini de yapamıyor, çocuklarımıza da bakamıyor. Kayınvalidem sürekli bizle ilgileniyor. Eşimin gözlerinin tedavi edilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.



'KIZIMIN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM'



Oğlunun işitme engelli olduğunu, görme yetisini sonradan kaybettiğini ifade eden Behiye Coşkun’un annesi Türkan Oturakçı, "Kızımda da görme problemi vardı, gittikçe ağırlaştı. Doktorlar kök hücre ameliyatı olması gerektiğini söylüyor. Ben kızımın kardeşi gibi olmasını istemiyorum. Kızım torunlarımla ilgilenemiyor, torunlarımı okula ben götürüyorum, yemeklerini ben yapıyorum. Daha önce markete gidebiliyordu, son bir senedir gözleri iyice kötüleşti. Kızımın iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.



Behiye Coşkun'un kızlarından Sümeyye Naz (12), okuldaki veli toplantılarına annesinin katılmasını istiyor. Küçük kızı Elisa Naz ise (8), "Annemin beni büyürken görmesini istiyorum" dedi.



YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI



Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını belirten Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, "İşitme engelli kardeşimiz Behiye Coşkun, yakın bir süreçte gözlerinden rahatsızlandı. Gözlerini kaybetmek üzere olan kardeşimiz için Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği iş birliği içerisinde başlattığımız yardım kampanyasındaki hesap numaralarına desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah sessiz dünyası kararmaz. Aydınlık dolu gelecek için siz de umut olun" dedi.



Behiye Coşkun için düzenlenen yardım kampanyasına katılmak isteyenler, Ziraat Bankası Yalova Şubesi TR51 0001 0004 0409 3773 0850 04 İBAN numarasına para göndererek katkı sağlayabilecek.