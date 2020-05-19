Behçet Necatigil Kimdir? Behçet Necatigil'in Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Behçet Necatigil eserleri ve şiirleri günümüzde okullarda okutulmaktadır.

Behçet Necatigil Kimdir?

Behçet Necatigil 1916 doğumlu olan Türk şair, öğretmen ve aynı zamanda çevirmendir. Türk edebiyatında Modern şiirin öncü şairlerindendir. Behçet Necatigil herhangi bir edebi akımdan etkilenmemiş kendine özgü olan anlayışı ile şiir yazmaktadır. Aynı zamanda fikir adamı olarak bilinir. Sanatın bütün dalları ile uğraşan şairdir. Tiyatro ve roman çevirileri yapmıştır.

Behçet Necatigil'in Kısaca Hayatı

16 Nisan 1916'da İstanbul'da doğmuştur. Behçet Necatigil doğduğu büyüdüğü semt olan Fatih'te yaşamıştır. Babası Hacı Mehmet efendi annesi ise Bedriye hanımdır. Babası aynı zamanda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde müftülük yapmıştır. Behçet Necatigil henüz 2 yaşında iken annesini vefat etti. Annesi vefat ettikten sonra bir müddet anneannesinin evinde yaşamaya başladı. Bir müddet anneannesinin yanında yaşadıktan sonra 1923 yılında babasının yanında yaşamaya karar verdi. İlköğrenim eğitimi için babasının tayini üzere Kastamonu şehrine gitti. Kastamonu'da ilkokul öğretimine başladı. İlkokulu burada bitirdikten sonra yine ortaokul eğitimi için Kastamonu'da bir erkek lisesine kaydoldu.

Genç yaşantısında düzenli beslenme alışkanlığı yoktu. Bundan dolayı tüberküloz hastalığına yakalandı. Hastalığa yakalandıktan sonra eğitimini bir müddet aksatmak zorunda kaldı. Eğitimine İstanbul'da tamamlamak için tekrardan ailesi ile birlikte İstanbul'a döndü. Hastalığı atlattıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne kaydoldu ve burada lise eğitimini tamamlamıştır. Tüberküloz hastalığının tedavisi süresince yazarlığa merak saldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra Küçük Muharrir adlı bir haftalık dergi çıkardı. Bu dergi haftalık olarak yayınlanıyordu. Lise hayatını hastalıklarla birlikte ara verse de Kabataş Lisesi'nde eğitimini tamamlayarak üniversite eğitimi için öğretmen okuluna kaydolur. Yüksek öğretmen okulu bölümünde Türk dili ve edebiyatı bölümünde eğitimini tamamladı. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ali Nihat Tarlan gibi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden bizzat ders aldı.

Okuldan mezun olduktan sonra öğretmen oldu. İlk öğretmenlik deneyimi için Kars'a gitti. Kars lisesinde bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra buranın iklimine ayak uyduramadı ve hastalandı. Hastalandıktan sonra 1941 yılında Zonguldak şehrine tayini çıktı. Burada Mehmet Çelikel Lisesi'nde öğretmenlik hayatına devam etti. 1943 yılında ise İstanbul'a tayin oldu.1960 yılında Çağa Eğitim Enstitüsünde eğitim vermeye başladı. Son çalıştığı okul olarak kayıtlara geçti. Ardından bu okulda 1972 yılında mezun oldu. Emekli olduktan sonra kendisini iyice Türk edebiyatına adamıştır. Çeşitli şiirler ve eserleri emekli olduktan sonra yazmıştır. Behçet Necatigil 13 Aralık 1979 yılında kanserden dolayı vefat etmiştir.

Behçet Necatigil'in Eserleri (Kitapları)

- İki Başına Yürümek

- Mektuplar

- Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

- Eski Sokak: Seçme Şiirler

- Radyo Oyunları

- Mitologya

- Düzyazılar

- Serin Mavi: Behçet Necatigil'den Eşine Mektuplar

Behçet Necatigil'in Sözleri

" Sıkmayan bir ayakkabın varsa bütün mutluluklar senindir. "

" Kapalı kaynar tencerem bilinmez, et mi pişer, dert mi pişer? "

" Seni özlemek istemiyorum ben, ben seni yaşamak istiyorum. "

" Bizse hâlâ olmayan bir yolu, gene epey yürüdük sanırız. "

" Bizse hâla olmayan yolu gene epey yürüdük sanırız. "

Behçet Necatigil'in Şiirleri

- Gece ve Yas

- Nilüfer

- Şayet Aşk

- Solgun Bir Gül Dokununca

- Dönme Dolap

- Kirli Soru