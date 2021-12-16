Begüm Öner kimdir, nereli, kaç yaşında? Begüm Öner filmleri ve dizileri

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Begüm Öner kariyeri, filmleri ve dizileri ile araştırılan isim olmaya devam ediliyor. Kariyeri boyunca pek çok filmde ve dizide rol alan Begüm Öner, 10 yaşında başladığı kariyerini sürdürmektedir. Peki, Begüm Öner kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Begüm Öner'in oynadığı diziler ve filmler

BEGÜM ÖNER KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

OYNADIĞI FİLMLER

Koca Bulma Sanatı (2018)

Badem Şekeri (2018)

Beceriksiz Katil (2016)

Bir Baba Hindu(2016)

Kocan Kadar Konuş 2 (2016)

Öğrenci İşleri (2015)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Mandıra Filozofu (2014)

OYNADIĞI DİZİLER

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Seksenler (2012-2017-2019-2020)

Melekler Korusun(2011)

Bez Bebek (2007)