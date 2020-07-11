Beğendik Köprüsü nerede? Botan Çayı Beğendik Köprüsü ile ilgili bilgiler...

Beğendik Köprüsü gündemde yer alıyor. Beğendik Köprüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleştirildi. 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olarak dikkat çekiyor. Peki Beğendik Köprüsü nerede?

BEĞENDİK KÖPRÜSÜ NEREDE?

Beğendik Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında, Botan Çayı üzerine inşaa edildi. 450 metre uzunluk, 165 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek köprüsü sayesinde, Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.