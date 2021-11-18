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Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Al Gözüm Seyreyle" resim sergisi Nişantaşı'nda

#Bedri Rahmi Eyüboğlu'#Sanat#Galeri
Bedri Rahmi Eyüboğlunun Al Gözüm Seyreyle resim sergisi Nişantaşında

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen "Al Gözüm Seyreyle" başlıklı sergisi 19 Kasım -12 Aralık tarihleri arasında Galeri Selvin'in Nişantaşı galerisinde gezilebilir.

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Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, resim sanatımızın çağdaşlaşmasında, akım ve üsluplara ulaşmasında emeği çok büyüktür. Resimleriyle ekol yaratmıştır. Ressam, şair, akademisyen, eğitimci ve yazar kimliği ile sayısız çalışmaya imza atmış ve Türk sanatına pek çok isim kazandırmıştır.

Sanatçının şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen "Al Gözüm Seyreyle" başlıklı sergisi 19 Kasım -12 Aralık tarihleri arasında Galeri Selvin'in Nişantaşı galerisinde gezilebilir.

Aile koleksiyonundan derlenen, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun farklı dönemlere ait değişik tekniklerle yaptığı 30 adet işlerini 12 Aralık tarihine kadar görebilirsiniz.

Bedri Rahmi Eyüboğlunun Al Gözüm Seyreyle resim sergisi Nişantaşında

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

1911 yılında Giresun Görele’de doğan ünlü sanatçı Eyüboğlu, 1927’de Trabzon Lisesi’nde okurken, bu okula resim öğretmeni olarak atanan Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olmuş, onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün özendirmesiyle 1929’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne (şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) girmiştir. Bedri Rahmi, 1934 yılında, Yeni Adam dergisinde ressam olarak çalışmaya başlamış ve bu dönemde şiirleri de edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başlamıştır. 1934 yılında 30 resim ile D Grubu Sergisi´ne katılmıştır. 1935 yılında ise ilk kişisel sergisini Bükreş’te açmıştır. Resim, şiir, akademik çalışma ve yazarlık alanında birçok eser veren Eyüboğlu, 21 Eylül 1975’te İstanbul’da vefat etmiştir.
Bedri Rahmi Eyüboğlunun Al Gözüm Seyreyle resim sergisi Nişantaşında

Galeri Selvin Nişantaşı
Abdi İpekçi Caddesi No:38 D:3
Nişantaşı İstanbul
Tel: 212.263 74 81
selvincg@gmail.com
www.galeriselvin.com

Galerimiz Pazar günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında açıktır.

 

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