Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir? Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu yapmış olduğu resimler ile Avrupa'da tanınan bir ressam olmuştur.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Nisan 1975 doğumlu Türk ressam, yazar ve aynı zamanda da şairdir. Paris şehrinde aldığı resim eğitimi ile birlikte Güzel Sanatlar akademisinde de ders veren yazar ve ressamdır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kısaca Hayatı

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Rahmi Bey ve annesi de Lütfiye Hanım'dır. Asıl adı Ali Bedrettin olmasına rağmen Bedrettin ismi zamanla unutuldu ve Bedri ismini aldı. Çocukluğu Anadolu bölgesinin farklı yerlerinde geçmiştir. Pek çok ilde ikamet eden Bedri Rahmi Eyüboğlu her şehrin kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur. Seçimlerde Trabzon ilinden adaylığını koydu ve milletvekili olarak seçildi. Milletvekili seçildikten sonra ailesi ile birlikte Trabzon'a yerleşti. 1925 yılından itibaren Trabzon'da yaşamaya başlayan Bedri Rahmi Eyüboğlu milletvekili iken lise eğitimini tamamlamak için Trabzon lisesinde de eğitimine devam etti.

Trabzon lisesinde öğrenimine devam ederken ünlü ressam olan Zeki Kocamemi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resme olan yeteneğine keşfeder. Ardından onu resme teşvik ederek yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Bir yandan da edebiyata ilgi duyan Bedri Rahmi Eyüboğlu aynı zamanda şiir de yazıyordu. 1929 yılında İstanbul güzel sanatlar akademisine başladı. Burada ünlü sanatçılardan sanat dersi almaya başladı. Edebiyata olan ilgisini de göz ardı etmeyerek bu alanda da yoğunlaştı. Ahmet Haşim gibi ünlü edebiyatçılardan mitoloji dersleri aldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu ağabeyi burs kazanmıştı ve Fransa'ya gidiyordu. Kardeşi olan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu da yanında götürerek Fransa'ya birlikte gittiler. Fransa'da Fransızca öğrenmeye başladı. Ünlü Fransız ressamların eserlerini yerinde inceledi. Müzelerden bu eserleri bizzat kopya etme fırsatı buldu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu 3 yıl Fransa'da kaldıktan sonra yurda geri döndü. 1934 yılında popüler dergilerden olan Yeni Adam Dergisi'nde ressam olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda şiirleri de farklı edebiyat dergisinde yayınlanmaya devam ediyordu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Eserleri (Kitapları)

- Dol Karabakır Dol: Bütün Şiirleri

- Büyük İnsanlık: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun seslendirdiği şiirler

- Resim Yaparken

- Mavi Yolculuk Defteri

- İnsan Kokusu

- Aşk Mektupları

- Bu Anadolu Var Ya

- Körolası

- Sabır ile Koruk

- Bir Tutam Mavi

- Karadut

- Resme Başlarken

- Gece Yarısı

- Pembe Vinç

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Sözleri

" Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada hatıralar bile. "

" Sevmek güzel meslek ama zor. Can dayanıyor dayanmasına ama yürek gitti gidecek. "

" Ne yana dönsem nafile, yüreğim sana çevrili. "

" Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. "

" Kimse bilmez can nerdedir. Can tükenir, can tükenir. "

" Evvela dişlerimiz döküldü sonra da saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. "

" Canımın çekirdeğinde diken. Gözümün bebeğinde sitem var. "

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirleri

- Karadut

- Arkadaş Dökümü

- Sevda Üstüne

- Çakıl

- Üç Dil

- Sitem

- Türküler Ordusu

- Aşık Veysel'e Selam

- Gitti Gidecek

- Eskici

- Kara Seda