Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı! Gözyaşlarıyla konuştu: 'Acım dinmez ama çok sevindim'

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana üs bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesini şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine yaşayan annesi Suudiye Demir sevinçle karşıladı. Şehit kızının ve torunu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden Demir, burada gözyaşı dökerek dua etti.

Haberi alınca çok sevindiğini söyleyen Suudiye Demir, "Allah milletimden, devletimden razı olsun. Askerlerimizden razı olsun. Beni sevindirdiler. Acım dinmedi ama yine de sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Acım unutulmaz ama yine böyle zamanlarda seviniyorum. Düşmanları helak etsinler. Allah askerlerimize kuvvet versin. Acım dinmiyor. Benim yavrumun acısız hiç dinmez" dedi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de şehit anne ve bebeğinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Hakkari Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan sözde mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda Şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 RPG-7 roketatar,1 M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü,1 adet sırt çantası, 1 termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."