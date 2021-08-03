Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 70 338,75454 161.155 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 50 333,83395 174.829 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 333,68736 175.233 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 6 328,28143 191.076 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) EA 60 317,61250 225.122 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) EA 50 314,51200 235.843 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 12 298,14431 299.733 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 6 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 15 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) EA 9 — — LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 28 — — ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 26 — — ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) EA 1 — — ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 15 — — ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 15 — — YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 — —

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