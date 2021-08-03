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Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)EA70338,75454161.155
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)EA50333,83395174.829
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu)EA6333,68736175.233
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA6328,28143191.076
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)EA60317,61250225.122
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)EA50314,51200235.843
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA12298,14431299.733
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA15
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)EA9
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA28
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA26
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)EA1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA15
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)EA15
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34

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