Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|70
|338,75454
|161.155
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|50
|333,83395
|174.829
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|333,68736
|175.233
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|328,28143
|191.076
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)
|EA
|60
|317,61250
|225.122
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)
|EA
|50
|314,51200
|235.843
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|298,14431
|299.733
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|6
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|9
|—
|—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|28
|—
|—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|26
|—
|—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|—
|—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|—
|—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|15
|—
|—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|—
|—