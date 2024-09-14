×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti! 11 yaşındaki Mert'e acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Alaşehir#Mert Kaymak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:35

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mert Kaymak'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, dün Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi. Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan Kaymak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

Beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti 11 yaşındaki Merte acı veda

Haberin Devamı

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kaymak için Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, okul idareci ve öğretmenleri, okul arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede anne Ayşe ile baba Rıfat Kaymak ile kardeşlerinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kaymak'ın cenazesi, öğle vakti Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından kıldırılan namazın ardından Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti 11 yaşındaki Merte acı veda

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Ayrıca okulda meydana gelen olay sonrası Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi kurum idaresi ile uzman personel tarafından Kaymak ailesinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sağlandığı belirtildi.

Beden eğitimi dersinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti 11 yaşındaki Merte acı veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Alaşehir#Mert Kaymak

BAKMADAN GEÇME!