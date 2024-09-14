Beden dersinde fenalaşan Mert öldü

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Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Kaymak (11), dün beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü. Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, Mert’e ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert’in kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Mert, hayata döndürülemedi. Mert Kaymak’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Kaymak’ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.